'Domingo Espetacular' consolida o segundo lugar isolado

'Domingo Espetacular' é apresentado por Carolina Ferraz e Sergio Aguiar

Com mais de uma hora de cobertura sobre as chuvas e enchentes no Rio Grande de Sul, o Domingo Espetacular obteve ontem (5), o segundo lugar isolado na Grande São Paulo, na sua faixa completa, das 19h44 às 23h01. A revista eletrônica atingiu média de 7,8 pontos, pico de 9,9 e participação de 13%, enquanto o SBT ficou em terceiro lugar com 7,4 pontos de média.

Além de links ao vivo durante todo o programa, o Domingo Espetacular, apresentado por Carolina Ferraz e Sergio Aguiar, fez uma cobertura especial da tragédia desde que entrou no ar, às 19h44, e se estendeu até 20h40. Nesta faixa, o jornalístico também se consolidou em segundo lugar isolado. A média foi de 7,5 pontos, pico de 8,9 pontos e share de 12,5%. O SBT, que exibia no horário o Roda a Roda e Programa Silvio Santos, marcou 6 pontos.

O repórter Jairo Bastos e os enviados especiais Lúcio Sturm e Romeu Piccoli mostraram como a tragédia está afetando os gaúchos, que vivem o pior desastre natural de sua história, e destacaram o drama dos desabrigados e histórias impactantes de sobreviventes, além da preocupação com aqueles que permanecem desaparecidos. A equipe também fez entradas ao vivo ao longo da atração para trazer as informações mais recentes diretamente dos locais mais afetados.





Fonte: Kantar Ibope Media/ GSP