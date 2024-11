'Domingo Espetacular' lidera em Vitória com 12,5 pontos de média Audiências|Do R7 26/11/2024 - 15h09 (Atualizado em 26/11/2024 - 15h09 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Domingo Espetacular lidera em Vitória com 12,5 pontos de média

No ar na noite do dia (24), o Domingo Espetacular alcançou a liderança isolada em Vitória com excelentes números de audiência. Na capital capixaba, o programa registrou média de 12,5 pontos de média e share de 23,7%, enquanto a Globo anotou 9,6 e o SBT 7,7 pontos.

Com apresentação de Carolina Ferraz e Eduardo Ribeiro, o programa exibiu matérias com grande repercussão, como uma entrevista de Roberto Cabrini com a namorada de Vinícius Gritzbach, o delator do PCC executado no Aeroporto de Guarulhos. Outros destaques foram Luan Santana, que conversou com a apresentadora do programa sobre a chegada da primeira filha; e uma reportagem especial sobre os cinco anos da morte de Gugu Liberato, na qual seu filho, João Augusto, mostrou como está uma das mansões do comunicador.

Fonte: Kantar Ibope Media/ Vitória