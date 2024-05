‘Domingo Espetacular’ tem o melhor desempenho do ano no Rio de Janeiro Em São Paulo, programa manteve a vice-liderança isolada e atingiu mais de 10 pontos

Carolina Ferraz e Sérgio Aguiar comandam o Domingo Espetacular (@edumoraes/Edu Moraes)

Na noite de ontem, o Domingo Espetacular registrou recorde de audiência e share no Rio de Janeiro e garantiu e vice-liderança isolada. O dominical obteve o melhor desempenho do ano e registrou 6,5 pontos de média, 10,5% de participação e pico de 8,2 pontos, contra 6 pontos do SBT. Na capital fluminense, o destaque ficou por conta da entrevista exclusiva com Mariana Maffei, a filha de Ana Maria Braga, que revelou seus hábitos simples de vida.

Em São Paulo, garantiu o segundo lugar isolado e alcançou 10,1 pontos de pico, com média de 8,2 pontos e share de 13,2. O SBT, emissora terceira colocada, registrou no mesmo horário 7,5 pontos.

O destaque na capital paulista foi a Reportagem da Semana, com 9,3 pontos de média, share de 14,4% e pico de 9,8 pontos. Durante a faixa de exibição da matéria, das 20h38 às 20h54, sobre os dois crimes brutais cometidos por adolescentes, a revista eletrônica da RECORD obteve uma vantagem expressiva sobre o SBT que levava ao ar o Show de Calouros e registrou 6,7 pontos de audiência.

Com o quadro Quase Morri, o Domingo Espetacular também obteve bons índices, com 9,7 pontos de média, 15% de participação e pico de 9,9, contra 6,4 pontos do SBT.

Com apresentação de Carolina Ferraz e Sérgio Aguiar, o programa deste domingo exibiu ainda o depoimento do influenciador fitness Renato Cariani à Polícia Federal, além de uma entrevista exclusiva com o neto secreto de Marília Gabriela, Vítor Henrique.

Fonte: Kantar Ibope Media/ GSP/GRJ