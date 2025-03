‘Domingo Espetacular’ vence programa da concorrente e consolida o 2º lugar isolado A Grande Reportagem, com Roberto Cabrini, registrou quase dois pontos de vantagem: 8,6 x 6,7 Audiências|Do R7 24/03/2025 - 12h40 (Atualizado em 24/03/2025 - 12h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Carolina Ferraz e Roberto Cabrini comandam a revista eletrônica 'Domingo Espetacular' @EDUMORAES @edumoraes

Exibido na noite de ontem (23), o ‘Domingo Espetacular’ venceu o programa de auditório da concorrente e garantiu a segunda colocação isolada na audiência. Em sua faixa de exibição, das 19h39 às 22h59, a atração, comandada por Carolina Ferraz e Roberto Cabrini, registrou média de 7,8 pontos, com 12,8% de participação e pico de 9,5 pontos. O SBT, no mesmo horário, marcou média de 6,8 pontos, ficando em terceiro lugar.

O grande destaque do programa foi A Grande Reportagem sobre as novas revelações do caso Vitória, no ar das 20h30 às 20h51, que também conquistou a segunda posição isolada, mas com uma vantagem ainda maior: 8,6 pontos, contra 6,7 do SBT. Durante essa faixa, o pico foi de 9,0 pontos e a participação atingiu 13,3%. Roberto Cabrini fez entrevistas exclusivas e revelou novos detalhes sobre o envolvimento no assassinato, incluindo se Maicol agiu sozinho.

Fonte: Kantar Ibope Media | Instar Analytics | Base: Total de Ligados - Dados Domiciliares GSP

Crédito da Imagem: Edu Moraes/Divulgação RECORD