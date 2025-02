‘Domingo Espetacular’ vence programação da concorrente e conquista o 2º lugar isolado Programa marcou placar de 8,2 x 7,7, além de atingir pico de 12,3 pontos Audiências|Do R7 24/02/2025 - 13h12 (Atualizado em 24/02/2025 - 13h13 ) twitter

O Domingo Espetacular, exibido na noite de ontem, garantiu a segunda colocação isolada com boa vantagem sobre o SBT.

No ar das 20h36 às 23h06, a revista eletrônica da RECORD registrou média de 8,2 pontos, pico de 12,3 pontos e share de 14,2%.

O Domingo Espetacular superou o Programa Silvio Santos, com Patrícia Abravanel, que ficou na terceira posição com 7,7 pontos de média durante o confronto. No horário completo, das 19h06 à 0h07, a atração da concorrente também ficou em terceiro e obteve apenas 6,8 pontos, contra 7,8 da RECORD, que transmitiu uma partida entre Corinthians e Guarani pelo Campeonato Paulista, além do Domingo Espetacular e Esporte Record.

Sob a apresentação de Roberto Cabrini e Carolina Ferraz, o programa contou com destaques como uma entrevista exclusiva com Cabrini, que descobriu uma peça-chave em um esquema envolvendo policiais corruptos e narcotraficantes. O jornalista esteve frente a frente com Rivaldo Alves do Rosário, acusado de auxiliar investigadores a extorquir líderes do crime organizado.

A atração também trouxe uma reportagem especial sobre um dossiê inédito, revelando os efeitos negativos das plataformas digitais na vida das pessoas, com golpes, fake news e o crescimento de grupos de ódio. O estudo, divulgado nesta semana por três grandes organizações sem fins lucrativos, será encaminhado às autoridades dos três Poderes.

Além disso, foram exibidas entrevistas exclusivas com Léo Foguete, nova sensação do forró, e com o ex-jogador Romário, que relembrou momentos marcantes de sua carreira e falou sobre o retorno de Neymar e o atual momento da Seleção Brasileira.

Fonte: Kantar Ibope Media/Instar Analytics - Base Total Ligados - Dados Domiciliares/GSP