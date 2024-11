É tetra! Quatro programas da RECORD batem recorde em sequência no Rio de Janeiro ‘Força de Mulher', ‘Gênesis', ‘A Fazenda’ e ‘Chicago Fire’ registraram melhor audiência do ano na capital fluminense Audiências|Do R7 17/10/2024 - 14h31 (Atualizado em 17/10/2024 - 14h52 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

RECORD registrou uma sequência de quatro recordes Divulgação

No Rio de Janeiro, uma das principais praças do país, a RECORD registrou uma sequência de quatro recordes na noite desta quarta-feira (16). As duas novelas exibidas na faixa, Força de Mulher e Gênesis, conquistaram o melhor desempenho do ano, além de alcançarem pico acima de 10 pontos. A Fazenda também garantiu maior audiência e participação desde a estreia. E Chicago Fire completou o quadro de recordes de 2024, com a média mais alta e o segundo share do ranking.

Confira os números:

A história de Bahar em Força de Mulher desbancou o SBT e garantiu recorde de média com 8,9 pontos contra apenas 2,9 da concorrente terceira colocada. O capítulo de ontem, que foi ao ar na faixa das 21h05 às 22h03, também conquistou o melhor share da trama, com 13,5%. O pico alcançou impressionantes 10,3 pontos.

Gênesis também foi destaque com o melhor do desempenho ano e grande vantagem diante do SBT: a produção registrou 8,1 pontos de média e share de 12,9%, consolidando o segundo lugar isolado. O pico atingiu 10,3 pontos. O canal concorrente ficou em terceiro lugar e obteve média de 3,8 pontos.

Com a vitória de Yuri na disputa da Prova do Fazendeiro, o reality rural, que completou um mês de exibição na noite desta quarta-feira (16), bateu recorde tanto na audiência, com média de 7,1 pontos, como no share- 13,8%. A Fazenda, no ar das 22h40 à 0h02, ainda alcançou pico de 9 pontos. Com o resultado, garantiu quase o dobro do SBT, que ficou na terceira colocação com 3,7 pontos.

‌



Exibido no fim da noite de ontem, de 0h02 à 0h38, o episódio da 12ª temporada de Chicago Fire conquistou a maior audiência do ano e o segundo maior share, 3,5 pontos e 10,1%, respectivamente. O pico da série atingiu 5,7 pontos. Com estes números, a atração garantiu a segunda colocação isoladamente, contra 2,2 pontos do SBT, que ocupou o terceiro lugar.

Fonte: Kantar IBOPE Media/GRJ