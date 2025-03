Em dia de recordes, ‘Cidade Alerta’ e ‘Cidade Alerta SP’ atingem 10,5 pontos Faixa local marcou quase o triplo da média da concorrente terceira colocada Audiências|Do R7 06/03/2025 - 14h18 (Atualizado em 06/03/2025 - 15h44 ) twitter

Na quarta-feira (05/03), o Cidade Alerta e o Cidade Alerta SP tiveram um dia de recordes. O jornalístico, apresentado por Reinaldo Gottino e com participação do comentarista de segurança pública Roberto Guastelli, ainda alcançou pico de 10,5 pontos.

Exibido para a Grande São Paulo entre 18h e 19h55, o Cidade Alerta SP conquistou a melhor média e o maior share do ano, 9,4 pontos e 16,3%, respectivamente, além do pico de 10,5 pontos. Com estes números, garantiu o segundo lugar isolado com quase o triplo da audiência do SBT, que ficou em terceiro lugar com 3,2 pontos.

Na faixa completa, das 16h21 às 19h55, o Cidade Alerta repetiu a maior média de 2025: 8,1 pontos, com pico de 10,5, e também registrou o segundo maior share de 2025, 15,3%. Nesse intervalo, consolidou o segundo lugar absoluto, atingindo mais que o dobro do SBT, que ocupou a terceira colocação ao marcar 3 pontos.

Foto Gottino e Guastelli: Felipe Marques/Divulgação RECORD

FONTE: Kantar Ibope Media / Instar Analytics - Base Total Ligados - Dados Domiciliares - GSP