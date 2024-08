Em dia de sabatina com Datena, ‘Balanço Geral SP’ atinge mais de 9 pontos A Hora da Venenosa marcou média de 8,4 pontos Audiências|Do R7 14/08/2024 - 14h36 (Atualizado em 14/08/2024 - 14h36 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Sabatina com José Luiz Datena @edumoraes

Apresentado por Reinaldo Gottino, o ‘Balanço Geral SP’ ultrapassou, nesta terça (13), a marca dos 9 pontos. O programa teve como destaques a primeira entrevista do ciclo de sabatinas com candidatos à prefeitura de São Paulo e também entrevistas com familiares de vítimas do acidente com o avião que caiu em Vinhedo (SP).

Na média geral, o programa atingiu média de 7,5 pontos, pico de 9,4 pontos e share de 18%, em sua faixa de exibição, das 11h50 às 15h32. O jornalístico consolidou assim o segundo lugar isolado, com mais que o dobro da média do SBT, que anotou 2,8 pontos.

A Hora da Venenosa, com Gottino, Renato Lombardi e Fabíola Reipert, alcançou o segundo lugar absoluto com média ainda maior, 8,4 pontos, pico de 8,8 e participação de 19%, entre 15h03 e 15h31. No confronto, o SBT ficou em terceiro lugar com 3,5 pontos.

A sabatina, conduzida por Gottino, teve como primeiro convidado José Luiz Datena (PSDB), no ar das 12h20 às 12h50, obteve média de 6,2 pontos, pico de 6,5 e share de 15,3%. A Band, em terceiro, ficou com 3,1; e o SBT em quarto ao marcar média de 2,1 pontos.

Publicidade

Confira o cronograma das sabatinas, realizadas a partir das 12h30, durante o Balanço Geral SP:

Dia 13/08, terça-feira, José Luiz Datena (PSDB)

Publicidade

Dia 15/08, quinta-feira, Tabata Amaral (PSB)

Dia 16/08, sexta-feira, Marina Helena (Novo)

Publicidade

Dia 20/08, terça-feira, Guilherme Boulos (PSOL)

Dia 22/08, quinta-feira, Ricardo Nunes (MDB)

Dia 23/08, sexta-feira, Pablo Marçal (PRTB)

Foto: Edu Moraes/Divulgação RECORD

Fonte: Kantar Ibope Media/GSP