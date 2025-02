Em duas semanas, ‘IRIS’ registra crescimento de quase 40% nas audiências de SP e do RJ Segunda (13), o K-drama consolidou o segundo lugar isolado em ambas as praças Audiências|Do R7 14/01/2025 - 14h19 (Atualizado em 14/01/2025 - 14h39 ) twitter

'IRIS – Organização Secreta Coreana' estreou na RECORD em 6 de janeiro

A série IRIS – Organização Secreta Coreana, que estreou na RECORD no último dia 6 de janeiro, vem se destacando com números significativos na audiência da emissora. Em São Paulo, a trama dos agentes Hyun-jun e Sa-woo, impulsionou o horário em 37%, enquanto no Rio de Janeiro o aumento foi de 36%.

Nesta segunda-feira (13), o K-drama consolidou o segundo lugar isolado em ambas as praças em seu horário de exibição, das 23h50 às 0h45. Na Grande São Paulo, marcou 2,6 pontos de média, share de 7,8% e pico de 3,6, enquanto o SBT registrou, na mesma faixa, 2 pontos.

No Rio de Janeiro, a série coreana obteve mais que o dobro da concorrente: 2,7 pontos X 1,3 pontos de média. A participação foi de 7,2% e o pico de 3,3 pontos. No episódio de ontem, Hyun-jun passou por um dos momentos mais intensos de sua trajetória. Depois que o avião que ele estava pilotando caiu, o agente foi salvo por uma figura enigmática.

Sobre Iris:

Os agentes de elite Hyun-jun (Lee Byung-hun) e Sa-woo (Jung Joon-ho), além de colegas de trabalho no ultrassecreto Serviço de Segurança Nacional (SSN) são grandes amigos. A organização tem a missão de proteger a Coreia do Sul de ameaças externas, operando sob sigilo absoluto. Nem mesmo o presidente do país conhece as ações realizadas pela agência, que não hesita em agir nas sombras para preservar a segurança nacional. A história desses amigos muda drasticamente quando uma missão na Hungria transforma a parceria em rivalidade. Isso porque os dois se apaixonam pela colega de profissão, Seung-hee (Kim Tae-hee), o que causa uma grande tensão na relação dos agentes.

IRIS – Organização Secreta Coreana vai ao ar de segunda a sexta-feira, à meia-noite, na RECORD. Excepcionalmente às quartas-feiras, o público poderá assistir aos episódios em um horário especial, às 23h30, logo após as partidas do Campeonato Paulista.