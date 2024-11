Em noite de eliminação, ‘A Fazenda’ bate recorde de audiência às quintas-feiras em SP Reality show ainda consolidou o segundo lugar isolado com boa vantagem não só na região paulista como também no Rio de Janeiro Audiências|Do R7 08/11/2024 - 12h45 (Atualizado em 08/11/2024 - 12h45 ) twitter

Em noite de eliminação, 'A Fazenda' conquista melhor share da temporada e bate recorde de audiência às quintas-feiras em SP

No programa de ontem, A Fazenda obteve o melhor share em São Paulo desde sua estreia: 15,3%. Em seu horário de exibição, das 22h39 à 0h11, o programa ainda bateu recorde de audiência às quintas-feiras e consolidou o segundo lugar absoluto, ao marcar 6,8 pontos de média e pico de 8,4 na região. O SBT, em terceiro lugar, marcou 4,9 pontos.

Já no Rio de Janeiro, o reality show rural conquistou a segunda melhor participação da temporada: 14,6%. A atração também garantiu o segundo lugar isolado com boa vantagem em relação ao SBT, com o placar: 6,8 x 3,6 pontos. O pico atingiu 7,1 pontos.

No programa de ontem, Zé Love foi o sétimo eliminado da temporada. Após disputa acirrada com Gui Vieira e Flor Fernandez, o ex-jogador recebeu apenas 30,02% dos votos e deixou a competição.

