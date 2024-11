Em noite de eliminação, 'A Fazenda' soma mais de 4 horas de liderança pelo Brasil Goiânia, Vitória, Distrito Federal, Salvador, São Paulo, Belo Horizonte, Curitiba e Porto Alegre atingiram o primeiro lugar Audiências|Do R7 22/11/2024 - 17h09 (Atualizado em 22/11/2024 - 17h09 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Em noite de eliminação, 'A Fazenda' soma mais de 4 horas de liderança pelo Brasil Divulgação/RECORD

Nesta quinta-feira (21), em noite de eliminação, A Fazenda foi líder de audiência em oito praças do país, somando mais de quatro horas de em primeiro lugar. Em Goiânia e Vitória, o reality ficou no topo do ranking na média geral do programa, no ar das 22h32 às 23h59, de acordo com dados consolidados do Kantar Ibope Media no PNT.

Na praça goiana, o reality rural foi líder absoluto com 6,9 pontos de média e share de 18,9%. Já na capital capixaba, a atração comandada por Adriane Galisteu também ficou em primeiro lugar com 6 pontos de média. O share foi de 15,3%.

Além disso, o reality também atingiu momentos de liderança em mais seis praças espalhadas, inclusive em São Paulo.

‌



Confira abaixo os números:

‌



No Distrito Federal, o programa ficou 50 minutos em primeiro lugar. A média foi 6,8 pontos e o share de 18,7%.

Em Salvador, foram 44 minutos, com média de 7,8 pontos e share de 22,6%.

‌



Em Belo Horizonte, conquistou 18 minutos em primeiro lugar, com média de 6,3 pontos e share de 18,2%.

Em Curitiba, A Fazenda somou 13 minutos na liderança, com média de 6,3 pontos e share de 14,4%.

Em Porto Alegre, consolidou 6 minutos em primeiro lugar, com média de 3,5 pontos e share de 9,5%.

Relembrando que, em São Paulo, A Fazenda alcançou a liderança por 13 minutos. Na região, o reality rural também bateu a melhor média desta temporada pela segunda vez, com 7 pontos. O mesmo índice foi registrado no dia 27/09. O pico da atração foi de 7,7 pontos e o share de 15%.

Fonte: Kantar Ibope Media/PNT