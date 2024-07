Em noite de eliminação, ‘A Grande Conquista’ repete recorde e garante 2º lugar isolado

Audiências |Do R7

A Grande Conquista tem formato inédito da RECORD e estreou em 2023 na emissora Divulgação/RECORD

A Grande Conquista está pegando fogo na reta final e repercutindo não só nas redes sociais como na audiência. Nesta quinta, à noite, (11), o programa garantiu o segundo lugar isolado em São Paulo e repetiu o recorde alcançado na quinta-feira, 04/07, ao consolidar média de 4,8 pontos - também se igualando ao recorde de toda a temporada - , pico de 6,7 pontos e share de 10,2% em seu horário de exibição, das 22h45 à 0h07. O SBT ficou na terceira posição com 4,3 pontos.

Em noite de eliminação, Liziane deixou o programa com apenas 16,45% dos votos do público. Fernando e Kaio seguem no jogo.

A Grande Conquista 2 é exibida todos os dias (de segunda a domingo), a partir das 22h45, com apresentação de Rachel Sheherazade e direção de núcleo de Rodrigo Carelli. No PlayPlus, há quatro sinais exclusivos para acompanhar tudo o que acontece no reality.

