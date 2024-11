Em noite de formação da Roça, ‘A Fazenda’ bate recorde de audiência às terças em SP e Rio Reality garantiu segundo lugar isolado em ambas as praças; no Rio, teve o segundo melhor desempenho da temporada e ainda marcou quase o triplo da concorrente Audiências|Do R7 30/10/2024 - 13h53 (Atualizado em 30/10/2024 - 14h23 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

'A Fazenda 16' bateu recorde de audiência mais uma vez Reprodução/RECORD

Após a formação da Roça da semana passada em A Fazenda 16 já bater recorde com 6,1 pontos, nesta terça-feira (29), o reality show conquistou novamente a melhor marca de audiência às terças-feiras com 6,5 pontos de média, garantindo o segundo lugar isolado. A Fazenda, no ar das 22h30 à 0h10, ainda garantiu pico de 7,2 pontos e share de 14,1%. O SBT ficou na terceira posição com 3,6 pontos.

O recorde às terças também se estendeu para o Rio de Janeiro. A atração comandada por Adriane Galisteu registrou média de 7 pontos, pico de 7,9 pontos e share de 13,8%. Foi também o segundo melhor desempenho da temporada na região. Com o resultado, o programa atingiu quase o triplo do SBT, que obteve apenas 2,5 pontos no terceiro lugar.

Em uma noite tensa, Yuri, Sacha e Luana estão na Roça e disputam hoje à noite, ao vivo, a Prova do Fazendeiro. Camila, que também está na berlinda, foi vetada do desafio.

A Fazenda 16 vai ao ar de segunda a sábado, a partir das 22h30, e aos domingos, às 23h, logo após o Domingo Espetacular. Acompanhe o programa também pelo PlayPlus. Apresentado por Adriane Galisteu, o reality show é produzido pela Teleimage, com direção-geral de Fernando Viudez e direção do núcleo de realities de Rodrigo Carelli.