Em noite de Formação da Roça, 'A Fazenda' bate recorde de audiência às terças-feiras em SP No Rio, reality show também abriu boa vantagem em relação à terceira colocada com placar 5,7 x 3,8 pontos Audiências|Do R7 23/10/2024 - 12h16 (Atualizado em 23/10/2024 - 12h16 ) twitter

Em noite de Formação da Roça, 'A Fazenda' bate recorde de audiência às terças-feiras em SP e garante segundo lugar absoluto Divulgação/RECORD

A Formação da Roça de A Fazenda, exibida ontem à noite, pegou fogo também na audiência! O reality, no ar das 22h40 à 0h26, bateu recorde às terças-feiras em São Paulo com 6,1 pontos de média. O pico chegou a 6,9 pontos e o share foi de 13,9%. O SBT ficou na terceira posição com 3,8 pontos na mesma faixa.

No Rio de Janeiro, o programa comandado por Adriane Galisteu também se firmou na segunda colocação absoluta com 5,7 pontos de média, pico de 6,5 pontos e share de 11,9%, enquanto o SBT obteve 3,8 pontos.

Gilsão, Júlia, Luana e Fernando formam a roça desta semana. Como Fernando foi vetado de realizar a Prova do Fazendeiro, apenas os outros três peões vão encarar o desafio ao vivo hoje à noite.

A Fazenda 16 vai ao ar de segunda a sábado, a partir das 22h30, e aos domingos, às 23h, logo após o Domingo Espetacular. Acompanhe o programa também pelo PlayPlus. Apresentado por Adriane Galisteu, o reality show é produzido pela Teleimage, com direção-geral de Fernando Viudez e direção do núcleo de realities de Rodrigo Carelli.