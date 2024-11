Em noite de Prova decisiva, 'A Fazenda' bate recorde de audiência às quartas-feiras em SP Com vitória de Luana como Fazendeira, programa ainda garantiu o segundo lugar absoluto, tanto na Grande São Paulo como na praça Fluminense Audiências|Do R7 14/11/2024 - 12h44 (Atualizado em 14/11/2024 - 12h44 ) twitter

Ontem (13) à noite, com a Prova do Fazendeiro, disputada por Flora, Luana e Vanessa, A Fazenda bateu recorde de audiência às quartas-feiras na Grande São Paulo, além de consolidar o segundo lugar absoluto na região e também no Rio de Janeiro.

Em seu horário de exibição, das 22h41 à 00h10, o programa registrou na praça Paulistana 6,7 pontos de média, pico de 7,5 e share de 15%. O SBT, em terceiro lugar, marcou 3,8 pontos.

No Rio de Janeiro, o reality show marcou o dobro da concorrente em terceiro lugar: 6,4 X 3,4 pontos de média, com pico de 7,7 pontos e participação de 13%.

No programa desta quarta-feira, as três peoas disputaram uma emocionante Prova do Fazendeiro, onde tiveram que explorar memória, percepção e agilidade. Luana levou a melhor e garantiu o chapéu da semana. Hoje à noite (14), Flora, Gizelly e Vanessa vão disputar a preferência do público para permanecer no programa. Uma delas deixa a competição e o sonho do prêmio de R$ 2 milhões.

Fonte: Kantar IBOPE Media/GSP GRJ