‘A Grande Conquista’ bate recorde às quartas-feiras e garante 2º lugar isolado em SP No Rio, atração também garantiu boa vantagem em relação à terceira colocada

Rachel Sheherazade apresenta 'A Grande Conquista' Reprodução/Instagram

Ontem à noite, A Grande Conquista bateu recorde de audiências às quartas-feiras em São Paulo e ainda ficou em segundo lugar isolado. A atração, comandada por Rachel Sheherazade, consolidou média de 4,7 pontos, pico de 6,2 pontos e share de 10,4% no horário em que foi exibida, das 22h46 à 0h10. Com o resultado, o reality garantiu boa vantagem em relação ao SBT, que ficou na terceira posição com 4,2 pontos.

No Rio de Janeiro, o programa garantiu o placar: 3,9 x 3,2 pontos, também ficando em segundo lugar absoluto. O pico foi de 6 pontos e a participação de 7,5%.

O reality exibiu a Prova da Virada disputada por Any, Fernando e Rambo. Após a produção constatar que Rambo foi beneficiado na dinâmica, a prova foi cancelada. Com isso, a Zona de Risco continua a mesma, formada pelos três jogadores. Um deles deixará o programa na noite desta quinta-feira.

A Grande Conquista 2 é exibida todos os dias (de segunda a domingo), a partir das 22h45, com apresentação de Rachel Sheherazade e direção de núcleo de Rodrigo Carelli. No PlayPlus, há quatro sinais exclusivos para acompanhar tudo o que acontece no reality.

Fonte: KANTAR IBOPE MEDIA/GSP e GRJ