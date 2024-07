Em Portugal, RECORD teve um dos melhores dias do ano em audiência nesta quarta (17) A exibição do ‘Balanço Geral SP’ atingiu o segundo lugar dentre 135 canais a cabo, com mais de 50 mil telespectadores ligados por minuto, em média.

Audiências|Do R7 18/07/2024 - 16h04 (Atualizado em 18/07/2024 - 16h04 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌