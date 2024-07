Estreia do ‘Canta Comigo Teen 5′ consolida segundo lugar isolado no Mercado Nacional Nas praças de Belo Horizonte, Goiânia e Salvador, o programa chega a atingir o dobro da emissora terceira colocada

Estreia da 5ª temporada do Canta Comigo Teen consolida segundo lugar isolado no Mercado Nacional Antonio Chahestian

A estreia do Canta Comigo Teen neste domingo, 07/07, consolidou o segundo lugar isolado no Mercado Nacional em seu horário de exibição, das 17h57 às 19h41. O programa consolidou no PNT 5,2 pontos de média e 9,6% de participação, enquanto o SBT marcou 4,4 pontos de média na terceira posição.

A atração também conquistou bons números nas praças de Belo Horizonte, Goiânia e Salvador, e chegou a atingir quase o dobro da audiência do canal em terceiro lugar, o SBT.

Na praça mineira, o reality musical pontuou 9,1 de média e 16,9% de share. A emissora concorrente obteve 5,5 pontos de média.

Em Goiânia, a estreia do Canta Comigo Teen 5 marcou 6,4 pontos de média e participação de 14,3%. O SBT marcou apenas 3,7 de média.

Já na região soteropolitana, a atração comandada por Rodrigo Faro marcou o placar de 6,1 X 3,1, com participação de 12,5%.

No programa de estreia, dez jovens talentos participaram da primeira classificatória da atração musical. A cada apresentação, a emoção tomou conta do painel de 100 jurados.

Sobre o formato

O Canta Comigo Teen é a primeira versão infantojuvenil de All Together Now, formato original da Endemol Shine Group, cuja versão nacional, Canta Comigo, teve as duas primeiras edições apresentadas por Gugu Liberato (1959-2019), em 2018 e 2019. Apresentado por Rodrigo Faro, com participação de Ticiane Pinheiro nos bastidores, o programa tem direção-geral de Marcelo Amiky e direção do núcleo de realities de Rodrigo Carelli.

Canta Comigo Teen 5 vai ao ar aos domingos, a partir das 18h.