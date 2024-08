Estreia de 'Acerte ou Caia!' faz audiência da RECORD disparar 40% nas tardes de domingo No comparativo com a mesma faixa dos domingos anteriores, novo programa de Tom Cavalcante cresceu em SP e no RJ Audiências|Do R7 27/08/2024 - 09h15 (Atualizado em 27/08/2024 - 09h26 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Estreia de 'Acerte ou Caia!' faz audiência da RECORD disparar 40% nas tardes de domingo Divulgação/Boxfish

A estreia do Acerte ou Caia! fez a média de audiência da RECORD no domingo aumentar 38% em São Paulo e 40% no Rio de Janeiro, na faixa das 14h20 às 16h08, segundo dados consolidados da Kantar Ibope.

Em ambas as praças, o programa apresentado por Tom Cavalcante registrou a mesma média: 5,9 pontos e share de 10,2% (SP) e 10,3% (RJ). Nos quatro últimos domingos, as médias foram de 4,3 pontos em São Paulo e 4,2 pontos no Rio de Janeiro. No mesmo comparativo, o share também cresceu: foi de 9,4% para 10,2% na região paulista, e de 9% para 10,3% na fluminense.

O Acerte ou Caia! é uma produção da Boxfish, com direção de David Feldon. A atração é exibida aos domingos, às 14h, na tela da RECORD.

Fonte: Kantar Ibope Media/GSP e GRJ