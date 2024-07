Estreia de ‘Força de Mulher’ supera a concorrência e garante o 2º lugar absoluto em SP e no RJ A saga da viúva Bahar registrou mais de sete pontos de pico na praça fluminense Audiências|Do R7 30/07/2024 - 12h56 (Atualizado em 30/07/2024 - 13h06 ) ‌



Força de Mulher Divulgação RECORD

Na noite desta segunda (29), a estreia do sucesso mundial Força de Mulher superou a nova aposta da dramaturgia do SBT, A Caverna Encantada, e consolidou a segunda posição absoluta no ranking de audiência das principais praças.

Em São Paulo, a produção turca, exibida na faixa das 21h às 22h05, alcançou média de 4,8 pontos, além pico de 6,9 pontos e share de 7,3%. Nesta faixa, a outra emissora, que ficou na terceira posição, obteve 4,1 pontos de média.

No RJ, a obra protagonizada por Özge Özpi̇ri̇nçci̇ também foi destaque com larga vantagem na média, registrando 5,6 pontos de média, pico de 7,4 pontos e share de 8,5%, enquanto a terceira colocada ficou com 2,8 pontos de média.

No capítulo de estreia, o público começou a acompanhar a luta de Bahar (Özge Özpirinçci) que para dar uma vida digna aos filhos pequenos, Nisan (Kübra Süzgün) e Doruk (Ali̇ Semi̇ Sefi̇l). Com pouco dinheiro, a viúva é despejada e precisa se mudar com as crianças para um prédio mais simples.

Força de Mulher vai ao ar de segunda a sexta, às 21h, na RECORD.