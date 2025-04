Estreia de ‘Power Couple’ faz audiência disparar 25% e garante segundo lugar isolado em SP e RJ Episódio foi marcado pela entrada dos 14 casais na Mansão, definição dos quartos, Prova das Mulheres e ainda atividade valendo R$ 10 mil Audiências|Do R7 30/04/2025 - 12h59 (Atualizado em 30/04/2025 - 13h00 ) twitter

Estreia de ‘Power Couple’ faz audiência disparar 25% e garante segundo lugar isolado em SP e no RJ Edu Moraes/RECORD

A estreia da 7ª temporada de Power Couple Brasil na noite desta terça-feira (29), fez disparar a audiência da emissora em 25% na faixa de horário, no comparativo com as quatro terças-feiras anteriores, e ainda consolidou o segundo lugar isolado, na Grande São Paulo, com média de 5,2 pontos, pico de 6,9 e share de 11,5%, durante a exibição, das 22h28 à 0h03. O SBT ficou na terceira posição com apenas 4,3 pontos.

No Rio de Janeiro, o reality de casais também conquistou segundo lugar isolado com 4,4 pontos, pico de 5,5 e share de 8,4%, garantindo uma boa vantagem em relação ao SBT, que obteve apenas 2,6 pontos no confronto e acabou na terceira colocação. No mesmo estudo comparativo com as terças-feiras anteriores na região, o aumento na faixa de horário foi de 17%.

A noite pegou fogo, recheada de surpresas, emoções e desafios! O primeiro episódio mostrou a entrada oficial dos 14 casais na Mansão, além de uma dinâmica para definir a divisão dos quartos que já gerou alguns atritos entre os participantes. Os maridos apostaram em suas esposas, que encararam a primeira Prova das Mulheres da temporada. Rafa Brites e Felipe Andreoli, que também estrearam na RECORD no comando da atração, ainda anunciaram uma atividade ao vivo que valeu um prêmio de R$ 10 mil.

Power Couple Brasil 7, com exibição diária, é apresentado pelo casal Rafa Brites e Felipe Andreoli, produzido pela Teleimage, com direção do núcleo de realities de Rodrigo Carelli.

