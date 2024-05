Estreia de 'Reis – A Divisão' bate recorde de audiência do ano no Rio de Janeiro Primeiro episódio de ‘A Divisão’ também garantiu o segundo lugar isolado em outras 9 praças

Nova temporada de Reis mostra a disputa entre Roboão e Jeroboão pelo reino de Israel

Nesta terça (21), na faixa das 21h às 21h58, o episódio de estreia de Reis - A Divisão, foi sucesso em todo país, batendo recorde, superando a concorrência e ainda consolidando a vice-liderança isolada em 9 praças.

Segundo os dados do Kantar Ibope Media, a obra, escrita por Cristiane Cardoso, se destacou no Rio de Janeiro com a melhor audiência do ano. A produção registrou 6,5 pontos de média, pico de 7,3 pontos e repetiu o segundo maior share de 9,6%. Já o canal em terceiro lugar obteve média de 2,4 pontos.

Em São Paulo, o folhetim marcou 6,3 pontos de média, enquanto o SBT, no mesmo horário, registrou 4,7 pontos. O pico chegou a 7,3 pontos e a participação 9,7%

No episódio especial que marca o início da nova temporada, Baaná reúne os homens e anuncia a chegada de Jeroboão. Porém, os governadores das demais províncias não comparecem à coroação do novo rei de Israel, que fica inconformado.

Confira o placar da RECORD com a concorrente terceira colocada nas demais praças:

Goiânia: 7,7 x 3,8 pontos de média

Recife: 6,8 x 3,2 pontos de média

Salvador: 6,7 x 3 de média;

Belo Horizonte: 6,9 x 5,2 pontos de média;

Vitória: 6,6 x 5,2 pontos de média;

Belém: 6,1 x 2,4 pontos de média;

Distrito Federal: 6,2 x 2,5 pontos de média;

Manaus: 4,4 x 2,1 pontos de média;

Porto Alegre: 3,7 x 2,1 pontos de média;

Reis - A Divisão, retrata a situação deplorável de Israel após a morte de Salomão. A superprodução vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 21h, e todas as temporadas anteriores estão disponíveis no PlayPlus.com

Fonte: Kantar Ibope Media