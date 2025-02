RECORD garante primeiro lugar e atinge o melhor desempenho dentre todos os jogos A emissora registrou 15,2 pontos de média, pico de 18,1 e 24,7% de participação, quase 9 pontos a mais que o SBT Audiências|Do R7 27/01/2025 - 13h28 (Atualizado em 27/01/2025 - 15h51 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

São Paulo joga melhor e vence o Corinthians no primeiro Majestoso do ano Rebeca Reis - Federação Paulista de Futebol

Assim como o São Paulo fez com o Corinthians neste domingo (26), a RECORD vence as concorrentes e garante a liderança isolada transmitindo o clássico Majestoso pela quarta rodada do Paulistão Sicredi 2025.

Com a bola rolando, no período entre às 19h30 e 21h30, a emissora obteve, em São Paulo, os melhores números de audiência desde o início do torneio: 15,2 pontos de média, pico de 18,1 e 24,7% de participação. A Globo ficou na segunda posição, ao atingir média de 14,8 pontos. No confronto contra o SBT, terceiro colocado, a RECORD marcou 8,8 pontos a mais que a concorrente (15,2 x 6,4).

Sobre o clássico

O jogo, que estava marcado para começar às 18h30, teve atraso de uma hora até o pontapé inicial, em razão da chuva que prejudicou o gramado do Morumbis. Os três golaços da partida saíram no segundo tempo e parecia que os jogadores dentro de campo estavam inspirados no comentarista da RECORD Dodô, que, quando jogava, era apelidado de “artilheiro dos gols bonitos”.

Com 1,72 metros de altura, Lucas Moura subiu mais alto que os adversários e abriu o placar para o São Paulo, após cruzamento de Oscar, que fez o segundo gol do tricolor, depois de bobeada do sistema defensivo do Timão.

O volante corintiano José Martínez descontou para os visitantes, mas, logo na sequência, Lucas Moura marcou novamente e ampliou a vantagem do tricolor paulista.