Audiências |Do R7

‘Fala Brasil’ e ‘Hoje em Dia’ têm segundo melhor desempenho do ano Com ótimos índices de audiência destes programas e do ‘Balanço Geral Manhã', emissora garante o segundo lugar isolado na média manhã

Alto contraste

A+

A-

RECORD garante o segundo lugar isolado na média manhã

A RECORD abriu a programação de quinta-feira (20) com a audiência em alta. Balanço Geral Manhã, Fala Brasil e Hoje em Dia conquistaram ótimos índices, em São Paulo e no Rio de Janeiro, deixando a emissora em segundo lugar isolado nas duas praças. O SBT ficou na terceira posição nas duas regiões. E tanto o Fala Brasil quanto o Hoje em Dia consolidaram a segunda melhor média do ano, o primeiro na capital paulista, o segundo na praça fluminense. Confira os dados abaixo:

Fala Brasil alcança a segunda maior média e share do ano na capital paulista e pico de quase 5 pontos em SP e no RJ

Apresentado por Mariana Godoy e Eduardo Ribeiro, o Fala Brasil registrou ontem, em São Paulo, 4,3 pontos de média e share de 16,8%, os segundo maiores índices de 2024. No ar das 8h40 às 10h, o jornalístico anotou ainda pico de 4,7 pontos, conquistando o segundo lugar absoluto. O SBT, com o Primeiro Impacto, ficou em terceiro lugar com 2,2 pontos.

No Rio de Janeiro, o jornalístico assegurou 3,8 pontos de média - quase quatro vezes mais que o SBT, que obteve apenas 1 ponto na mesma faixa. O pico atingiu 4,7 pontos e share, 12,9%, também garantindo a segunda posição isoladamente.

Publicidade

Hoje em Dia tem segundo melhor desempenho do ano no Rio

No Rio de Janeiro, o Hoje em Dia, apresentado por Celso Zucatelli, Ana Hickmann e Ticiane Pinheiro, consolidou o segundo melhor desempenho do ano tanto da média quanto da participação: 4,7 pontos e 14,1%, abrindo vantagem de quase cinco pontos sobre a concorrente. A atração deixou o SBT, que exibia o Chega Mais e anotou 1,1 ponto, na terceira colocação.

Publicidade

Na Grande São Paulo, o matinal da RECORD marcou média de 4,2 pontos, contra 2,5 pontos do SBT. Também registrou pico de 4,8 pontos e share de 14,5%.

O Hoje em Dia foi transmitido das 10h às 11h49.

Publicidade

Balanço Geral Manhã garante o segundo lugar na faixa completa na capital paulista

Com apresentação de William Leite, o Balanço Geral Manhã desta quinta-feira, na sua faixa completa, das 5h às 8h40, garantiu o segundo lugar absoluto na Grande São Paulo. O programa cravou média de 2,4 pontos, além de alcançar pico de 4 e share de 12,9%. A terceira colocada, o SBT, que exibia o Primeiro Impacto, ficou com média de 2,2 pontos.

No horário transmitido exclusivamente para a capital paulista, das 7h30 às 8h40, o programa também ficou na segunda posição ao obter 3,8 pontos de média, pico de 4 e share de 16,1%. O SBT, no confronto, anotou 2,7 pontos.

O jornalístico tem participação de Thiago Gardinali e do comentarista de segurança Diógenes Lucca.

Média Manhã (7h ao meio-dia)

Na capital paulista, o canal marcou média manhã de de 4 pontos e share de 15,5%, contra 2,4 e 9,4% do SBT.

Na praça fluminense, o placar foi de 3,8 pontos de média e participação de 12,7% x 1,1 e 3,7 do SBT, na faixa das 7h ao meio dia.





Fonte: Kantar Ibope Media GSP/GRJ