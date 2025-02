‘Fala Brasil’ - Edição de sábado bate recorde em SP e no RJ com o triplo da média da concorrência Com cobertura especial dos alagamentos na Grande São Paulo durante todos os telejornais do dia, a RECORD ainda marcou a melhor média dia do ano Audiências|Do R7 03/02/2025 - 15h52 (Atualizado em 03/02/2025 - 15h52 ) twitter

Reprodução canal do Youtube Fala Brasil

Após uma madrugada de chuvas intensas na Grande São Paulo, o ‘Fala Brasil - Edição de Sábado’ foi o único programa em sua faixa de horário a dedicar um grande espaço durante a manhã para uma cobertura especial das consequências das enchentes. Com repórteres posicionados em diversos pontos da região relatando os problemas enfrentados pela população, o telejornal cresceu na audiência e bateu recorde nas praças paulista e fluminense.

Em São Paulo, o telejornal registrou 4,4 pontos, o maior índice desde 19/10/24, quando marcou 4,6 pontos. O share foi recorde do ano 15,6%, e o programa ainda alcançou pico de 6,7 pontos.

Com essa audiência, conquistou um aumento de 28% da média em relação ao resultado das quatro semanas anteriores, que era de 3,4 pontos. O programa, apresentado por Camila Busnello, Adriana Perroni e Neila Medeiros, também se consolidou em segundo lugar isolado com quase o triplo do SBT, que anotou 1,6 no mesmo horário.

No Rio de Janeiro, o Fala Brasil - Edição de Sábado bateu recorde de média, 3,1 pontos, e o segundo maior share do ano, 10,9%. O programa também assegurou a segunda posição absoluta, superando o SBT, que acabou em terceiro lugar com quase um terço desse resultado, 1,2 ponto de média.

O telejornal foi ao ar das 7h32 ao meio-dia.

Ao longo do dia, todos os telejornais da emissora tiveram conteúdo dedicado aos problemas causados pelos temporais, e a RECORD atingiu, em SP, a maior audiência na média dia (7h à meia-noite) do ano: 4,3 pontos. O share foi de 10,3%.

FONTE: Kantar Ibope Media / Instar Analytics - Base Total Ligados - Dados Domiciliares GSP e GRJ