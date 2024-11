'Força de Mulher' bate novo recorde de audiência às segundas-feiras em SP e RJ Novela também consolidou o segundo lugar isolado em ambas as praças Audiências|Do R7 05/11/2024 - 15h17 (Atualizado em 05/11/2024 - 15h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

'Força de Mulher' bate novo recorde de audiência às segundas-feiras em SP e RJ Divulgação/RECORD

O capítulo da novela Força de Mulher, exibido na noite de ontem, registrou a melhor audiência desde a estreia às segundas-feiras, além de consolidar o segundo lugar absoluto em São Paulo e no Rio de Janeiro.

Na faixa das 21h05 às 22h00 a novela marcou, na praça paulistana, média de 8,8 pontos, superando o recorde anterior às segundas, no dia 28/10, quando registrou 8,6 pontos. O pico ontem foi de 9,4 pontos e o share de 13,3%. O SBT, que ficou na terceira posição, registrou 3,7 pontos, uma diferença de mais de cinco pontos.

E no Rio de Janeiro, o folhetim obteve maior vantagem no placar de média 8,2 x 3,2 pontos, mais que o dobro do canal no terceiro lugar. Além disso, o pico atingiu 8,8 pontos e a participação 12,1%.

No episódio de ontem, após receber ameaças, Sirin se apavora ao descobrir que sua mãe pegou carona com um desconhecido. A jovem entende que o homem que a ameaçou é quem se aproximou da Hatice.

Força de Mulher vai ao ar de segunda a sexta, a partir das 21h, na RECORD.