‘Força de Mulher’ bate recorde e ainda registra mais que o dobro de média do SBT no RJ Na praça fluminense, a superprodução ficou na segunda posição isolada e marcou mais de sete pontos de pico. Audiências|Do R7 20/08/2024 - 14h08 (Atualizado em 20/08/2024 - 14h09 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

HATICE FINALMENTE ABRE OS OLHOS

O sucesso mundial ‘Força de Mulher’ exibido nesta segunda (19), bateu recorde de audiência e segue consolidando a segunda posição absoluta em horário nobre.

No Rio de Janeiro, a novela repetiu a melhor audiência e alcançou o segundo maior share do ano. Na faixa das 21h01 às 21h54, a saga da viúva Bahar registrou mais que o dobro de média do SBT, com 6,3 pontos, contra 3,7. A participação recorde foi de 9,5% e o pico chegou a 8 pontos.

Em São Paulo, a novela também ficou na segunda posição e ainda alcançou 7,2 pontos de pico com participação de 7,8%.A média foi de 5,1 pontos, enquanto o SBT, que ficou na terceira posição, registrou apenas 4,7 pontos.

No capítulo, depois de alguns dias internada inconsciente, Hatice acorda, deixando Enver aliviado. Ele não consegue conter as lágrimas de felicidade e se declara para a esposa.