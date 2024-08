‘Força de Mulher’ bate recorde e alcança melhor desempenho desde estreia em São Paulo No Rio, a superprodução também ficou na segunda posição isolada e marcou mais que o dobro da concorrente Audiências|Do R7 15/08/2024 - 12h41 (Atualizado em 15/08/2024 - 12h41 ) ‌



Capítulo especial de 'Força de Mulher' bate recorde e alcança melhor desempenho desde estreia em São Paulo Divulgação/RECORD

Exibida ontem, das 21h às 21h55, a trama Força de Mulher rendeu o melhor desempenho desde sua estreia, em 29/07/24, e ainda manteve o segundo lugar isolado em São Paulo com boa vantagem em relação ao SBT, que ficou na terceira posição com 4,7 pontos de média. Com o resultado, a novela bateu recorde na média, com 6,9 pontos, e também na participação, com 10,9%. O pico foi de 7,6 pontos.

No Rio de Janeiro, o folhetim também foi destaque na segunda posição e ainda marcou mais que o dobro da concorrente terceira colocada. O placar foi de 6 x 2,9 pontos. O pico foi de 6,8 pontos e o share de 9,6%.

No capítulo especial, Hatice e Sirin são levadas de ambulância ao hospital. Socorristas relatam que a mãe de Bahar levou uma apunhalada no abdômen por um objeto afiado e precisa ser levada para uma cirurgia. Já a jovem tem cortes nos pulsos e nos pés.

Acompanhe a novela diariamente de segunda a sexta, às 21h, na tela da RECORD.