'Força de Mulher' bate recorde e consolida o segundo lugar absoluto no Rio de Janeiro Em São Paulo, a obra também foi destaque atingindo 7,3 pontos de pico Audiências|Do R7 03/09/2024 - 15h05 (Atualizado em 03/09/2024 - 15h05 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

'Força de Mulher' bate recorde, marca mais que o dobro de média do SBT e consolida o segundo lugar absoluto no RJ Divulgação/RECORD

A novela Força de Mulher, exibida ontem, durante a faixa das 21h05 às 22h01, consolidou o segundo lugar absoluto nas principais praças do país.

No Rio de Janeiro, o drama da viúva Bahar registrou o segundo melhor desempenho desde estreia com média de 6,8 pontos e participação de 10,4%. A novela ainda alcançou mais que o dobro de audiência do canal em terceiro, que marcou 2,8 pontos, consolidando o segundo lugar isolado com larga vantagem. O pico foi de 7,9 pontos.

Em São Paulo, a obra também se destacou ao registrar média de 5,8 pontos, além de 7,3 pontos de pico. Nesta mesma faixa, a outra emissora, que ficou na terceira posição, obteve 4,1 pontos de média. O share foi de 9,2%.

No capítulo, Enver vai até a casa de Bahar e as crianças recebem o “vovô” com grande entusiasmo. No entanto, a recepção de sua enteada é bem diferente: ela se mostra fria e pede que ele não procure mais a família. Bahar o confronta e fala sobre as ligações que fez para ele pedindo ajuda e foi ignorada. Enver fica espantado com o que escuta, enquanto a viúva exige que ele se afaste dos netos para evitar confusões.

Força de Mulher vai ao ar de segunda a sexta, às 21h, na RECORD.