'Força de Mulher' bate recorde e fica com mais de cinco pontos de vantagem em São Paulo No Rio de Janeiro, a novela mais que dobrou a audiência da emissora em terceiro lugar Audiências|Do R7 23/01/2025 - 14h46 (Atualizado em 23/01/2025 - 15h04 )

Sarp procura Sirin e exige que ela apague as fotos Divulgação/RECORD

Fenômeno de audiência! O capítulo de Força de Mulher, exibido na noite desta quarta (22), bateu recorde em São Paulo e garantiu o segundo lugar isolado durante toda a exibição, das 20h40 às 21h26, também no Rio de Janeiro.

Na capital paulista, a trama registrou seu melhor desempenho do ano, com 8,6 pontos de média e 14,2% de participação. O índice representa uma vantagem de mais de cinco pontos sobre o SBT, que marcou 3,1 pontos e ficou na terceira posição. O episódio ainda alcançou um pico de 9,6 pontos.

No Rio de Janeiro, os momentos de tensão entre Sarp e Sirin garantiram 4,7 pontos de média, 5,7 pontos de pico e 7,8% de participação, consolidando o segundo lugar isolado. A concorrente ficou em terceiro, com apenas 2,1 pontos.

No capítulo, Sarp vai até a casa dos pais de Bahar para confrontar Sirin e exigir que ela apague as fotos comprometedoras que tirou dos dois. “Eu só vou embora daqui quando você apagar todas as fotos que fez”, grita Sarp. Enver tenta acalmar a situação e revela que as imagens não existem mais, pois Piril esteve lá e as mostrou para eles. Furioso, Sarp pressiona Sirin para saber se ela contou aos pais e a Piril em que circunstâncias tirou aquelas fotos.