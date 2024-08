‘Força de Mulher’ bate recorde e marca mais que o dobro da terceira colocada no Rio Na praça paulista, trama ficou na segunda posição isolada e atingiu 7,6 pontos de pico Audiências|Do R7 22/08/2024 - 12h23 (Atualizado em 22/08/2024 - 12h27 ) ‌



'Força de Mulher' bate recorde e marca mais que o dobro da concorrente terceira colocada no Rio de Janeiro Divulgação/RECORD

Exibida ontem, Força de Mulher quebrou recordes de audiência e segue firme na segunda posição absoluta na faixa das 21h às 21h54.

No Rio de Janeiro, a novela repetiu a melhor audiência com média de 6,3 pontos e também atingiu o segundo maior share do ano: 9,8%. Com o resultado, a trama marcou mais que o dobro do SBT, que ficou no terceiro lugar com 2,7 pontos. O pico foi de 6,9 pontos.

Em São Paulo, a novela também garantiu o segundo lugar isolado com média de 6,7 pontos, pico de 7,6 pontos e share de 10,8%. O SBT ficou em terceiro lugar com 4,7 pontos.

Acompanhe a novela diariamente, de segunda a sexta, às 21h, na tela da RECORD.

