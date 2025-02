‘Força de Mulher’ crava recorde e consolida a segunda posição absoluta no Rio de Janeiro Em São Paulo, a trama também foi destaque e registrou 8,6 pontos de média contra 3,3 pontos da concorrência Audiências|Do R7 07/02/2025 - 14h38 (Atualizado em 07/02/2025 - 14h38 ) twitter

'Força de Mulher' crava recorde e consolida a segunda posição absoluta no Rio de Janeiro Divulgação/RECORD

O capítulo de ontem (6) da novela Força de Mulher, marcou novo recorde e ainda manteve a emissora em segundo lugar absoluto nas principais praças do país.

No Rio de Janeiro, durante a faixa das 21h às 22h, o drama de Bahar alcançou o melhor desempenho de 2025, com mais do que o triplo da média registrada pela concorrência: 7,8 pontos, pico de 8,4 pontos, e uma participação expressiva de 12,6%. Já o SBT, emissora terceira colocada, ficou nos 2,1 pontos.

Em São Paulo, a produção venceu a concorrência com mais do que o dobro da média de audiência e chegou aos 8,6 pontos, com pico de 9,5 pontos e participação de 13,7%. Na mesma faixa horária, o SBT ficou com 3,3 pontos.

No capítulo desta quinta-feira, Hatice se enfurece e exige queSirin a leve até a casa de Suat. “Eu quero que você me leve até o Suat! Tenho certeza ele sabe onde está a Bahar”, diz ela para a jovem.

FONTE: Kantar Ibope Media / Instar Analytics - Base Total Ligados - Dados Domiciliares GSP / GRJ