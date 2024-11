‘Força de Mulher’ desbanca o SBT e registra segunda maior audiência do ano no RJ Em São Paulo, a produção também foi destaque com mais de 9 pontos de pico Audiências|Do R7 24/10/2024 - 13h23 (Atualizado em 24/10/2024 - 13h23 ) twitter

Exibida ontem, na faixa das 21h05 às 22h02, Força de Mulher conquistou recorde de audiência e se manteve invicta no segundo lugar.

No Rio de Janeiro, novela garantiu a segunda maior audiência do ano, com média de 8,6 pontos e participação de 12,6%. O pico chegou a 9,3 pontos, enquanto o SBT, com duas novelas infantis, A Caverna Encantada e a reprise de As Aventuras de Poliana, ficou atrás, com apenas 3,1 pontos.

Em SP, a saga da viúva Bahar também superou a concorrência registrando média de 8,8 pontos, participação de 14,1% e pico 9,5 pontos. O SBT ficou em terceiro lugar, com 4,5 pontos na mesma faixa.

Força de Mulher vai ao ar de segunda a sexta, às 21h, na RECORD.

Quer rever as emoções de Força de Mulher? Acesse PlayPlus.com e assista gratuitamente às íntegras os capítulos exibidos na TV.

FONTE: KANTAR IBOPE MEDIA GSP/GRJ