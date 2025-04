‘Força de Mulher’ domina a TV aberta e alcança mais de 9 pontos em São Paulo No Rio, a trama também foi destaque e chegou aos 8,3 pontos Audiências|Do R7 02/04/2025 - 14h37 (Atualizado em 02/04/2025 - 14h37 ) twitter

‘Força de Mulher’ domina a TV aberta e alcança mais de 9 pontos em São Paulo Reprodução/RECORD

A mania de Força de Mulher só cresce! A novela que tem sido o assunto do momento segue conquistando bons índices e mantendo os telespectadores grudados na TV!

Na capital paulista, o capitulo de ontem, exibido na faixa das 20h59 às 21h57, chegou ao pico de 9,2 pontos, com média de 8,6 pontos, mais do que o dobro do SBT, que ficou com 3,3 pontos no mesmo horário. A trama ainda obteve 13,7% de participação.

No Rio de Janeiro, a saga de Bahar registrou 7,4 pontos de audiência, mais de quatro do que o alcançado pela terceira colocada, o SBT, que marcou 3,1 pontos. A novela exibida pela RECORD ainda marcou 8,3 pontos de pico além de 10,7% de participação.

No capítulo desta terça-feira, Bahar foi atrás de Arif e após uma dura conversa, decidiu se afastar do dono da cafeteria. Ao encontrar Hatice, Bahar falou sobre sua angustia por ser obrigada a terminar tudo com o comerciante. “Nós terminamos. Como vou ficar com ele se as crianças não estão bem?” desabafou Bahar, com a mãe.

Força de Mulher vai ao ar de segunda a sexta-feira, logo após o Jornal da Record.

FONTE: Kantar Ibope Media / Instar Analytics - Base Total Ligados - Dados Domiciliares GSP / GRJ

