'Força de Mulher' mantém a segunda posição absoluta nas principais praças do país No RJ, a trama atropelou a concorrência e marcou mais que o dobro do canal em terceiro lugar: 6,6 x 2,3 pontos Audiências|Do R7 09/04/2025 - 13h34 (Atualizado em 09/04/2025 - 13h34 )

'Força de Mulher' mantém a segunda posição absoluta nas principais praças do país Divulgação/RECORD

Força de Mulher segue em alta na audiência! Nesta terça-feira (8), a novela voltou a mostrar sua força nas telinhas. A trama emocionante de Bahar conquistou o público, consolidando a segunda posição absoluta nas principais praças do país.

Em SP, na faixa das 21h às 21h59, o folhetim registrou 8,3 pontos, com 9,5 de pico e 13,2% de participação. Já a concorrente terceira colocada ficou nos 7,5 pontos.

Na praça fluminense, Força de Mulher explodiu na audiência e atropelou o SBT com folga! A obra obteve mais que o dobro da média da concorrência com o placar: 6,6 x 2,3 pontos, com participação de 9,7%. A produção ainda alcançou 7,3 pontos de pico.

No capítulo, Munir mostra as fotos do apartamento para Sarp e ele gosta de saber que é no mesmo prédio de Bahar. Ceyda se emociona com o gesto de Arif e toma uma atitude surpreendente. Durante o jantar, Sirin volta a provocar Sarp e causa constrangimento na família. Bahar e Ceyda conversam e a cantora decide perdoar a amiga.

‌



Força de Mulher, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, logo após o Jornal da Record.

FONTE: Kantar Ibope Media / Instar Analytics - Base Total Ligados - Dados Domiciliares GSP / GRJ

