'Força de Mulher' marca o segundo melhor desempenho do ano no Rio de Janeiro Novela alcança 10 pontos de pico e também consolida o segundo lugar isolado Audiências|Do R7 01/11/2024 - 12h19 (Atualizado em 01/11/2024 - 13h43 )

'Força de Mulher' vai ao ar de segunda a sexta, às 21h Reprodução/RECORD

A novela Força de Mulher, exibida nesta quinta-feira (31), atingiu o segundo melhor índice de audiência e share do ano, alcançando 8,7 pontos de média e 13,2%, respectivamente. O SBT, que ficou na terceira posição, registrou 2,9 pontos, uma diferença de quase seis pontos. O pico foi de 10 pontos.

No episódio de ontem, Sirin fica completamente em choque ao dar de cara com Sarp na loja próxima a sua casa. Sem entender o que está acontecendo, ela não pensa duas vezes, vai atrás do “falecido” e entra no carro dele.

Força de Mulher vai ao ar de segunda a sexta, às 21h, na RECORD.