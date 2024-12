‘Força de Mulher’ registra até seis vezes mais audiência do que a concorrência e bate recorde Em Salvador, a trama chegou aos 12,2 pontos e em Vitória registrou 10,6 pontos Audiências|Do R7 05/12/2024 - 15h21 (Atualizado em 05/12/2024 - 15h22 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Bahar_Nisan_Doruk em casa HUSEYIN BILGI

As emoções da reta final da primeira fase de Força de Mulher estão deixando os telespectadores coladinhos na frente da televisão em todo o Brasil, e a audiência da trama pelo país atingiu números recordes no capítulo exibido nesta quarta (04).

Em Salvador, o drama de Bahar teve a melhor audiência desde a estreia, e registrou média de 12,2 pontos, quase seis vezes mais do que o SBT, que no mesmo horário ficou com 2,2 pontos. A participação na capital baiana foi de 20,2%.

Em Vitória, Força de Mulher também alcançou os dois dígitos de média, com 10,6 pontos, e participação de 19,6%. O índice foi três vezes maior do que o SBT, com apenas 3,2 pontos.

A novela ainda bateu recorde de audiência em Recife, registrando 8,2 pontos, com 13,2% de participação. Na mesma faixa horária, a emissora concorrente obteve 2,5 pontos.

‌



E Força de Mulher seguiu em alta pelo país. Em Belém, o folhetim chegou aos 5,8 pontos, registrando uma marca quase seis vezes maior do que o canal concorrente, que ficou com 1,2 pontos. Na capital paraense a trama obteve 9,5% de participação.

Outra praça em que a produção registrou o quadruplo de audiência da concorrência foi no Distrito Federal, onde alcançou 7,7 pontos de média e participação de 13,7 %, contra apenas 1,7 pontos do SBT.

‌



Em Belo Horizonte, Força de Mulher obteve mais que o dobro da média da concorrência, 9,0 x 4,2 pontos, com participação de 15,7%.

Já na praça gaúcha, em Porto Alegre, a novela também registrou um índice duas vezes maior do que o SBT, com 7,7 pontos, contra 3,0 pontos. A participação chegou a 13,5%.

‌



Também no sul do país, em Curitiba, a saga da viúva Bahar obteve 9,4 pontos de audiência, quatro a mais do que o registrado pela emissora terceira colocada, que marcou 5,4 pontos. Na capital paranaense a participação chegou a 14,5%.

Em Goiânia, Força de Mulher chegou aos 9,7 pontos, contra 5,4 do SBT, e a participação por lá foi de 16,5%.

Ainda neste giro pelo Brasil, em Manaus a trama obteve 3,3 pontos x 2,7 pontos do SBT, e 5,1% de participação.

E em Campinas (SP), os desfechos da primeira fase da novela registraram 4,1 pontos, e participação de 7,0%. Já a concorrente ficou nos 2,7 pontos.