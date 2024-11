'Força de Mulher' registra mais que o dobro de média do SBT e segue invicta na 2ª posição em SP No RJ, a trama também foi destaque na audiência com média 7,6 contra 2,7 pontos do canal concorrente

