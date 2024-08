‘Força de Mulher’ supera o SBT e conquista 2º lugar absoluto na semana de estreia em SP Sucesso! O fenômeno mundial ‘Força de Mulher’, venceu a novela infantil da emissora concorrente e consolidou a segunda posição absoluta em São Paulo Audiências|Do R7 06/08/2024 - 11h38 (Atualizado em 06/08/2024 - 11h40 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

'Força de Mulher' supera o SBT e conquista a segunda posição absoluta na semana de estreia em São Paulo Divulgação/RECORD

O fenômeno mundial Força de Mulher, venceu a novela infantil da emissora concorrente e consolidou o segundo lugar absoluto em São Paulo.

Na média geral da semana de estreia (29/07 à 04/08), a trama protagonizada por Özge Özpirinçci alcançou 5,1 pontos com 8% na participação. O SBT, que ocupou o terceiro lugar, anotou apenas 4,1 pontos.

Destaque para o desempenho da obra na quarta-feira (31/07), quando registrou média de 6,3 pontos, pico de 7,4 e participação de 9,8%, na faixa das 21h às 21h50. Com este resultado, a atração subiu 32% no comparativo com o primeiro capítulo, quando obteve 4,8 pontos. A emissora terceira colocada, que exibia uma nova novela infantil na maior parte do horário de confronto, marcou 4 pontos de média.

Força de Mulher vai ao ar de segunda a sexta, às 21h, na tela RECORD, e traz a história de sobrevivência de Bahar (Özge Özpirinçci), uma jovem viúva com dois filhos. A trama é dirigida por Merve Girgin e tem roteiro assinado por Hande Altayli.