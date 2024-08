‘Força de Mulher’ tem novo recorde e marca mais que o triplo da terceira colocada no RJ Em São Paulo, capítulo inédito alcança pico de 6,8 pontos e também garante segundo lugar isolado. Audiências|Do R7 23/08/2024 - 17h40 (Atualizado em 23/08/2024 - 17h42 ) ‌



Bahar HUSEYIN BILGI

Na noite desta quinta (22), a novela ‘Força de Mulher’ alcançou mais um recorde na semana e se consolidou, novamente, em segundo lugar isolado no Rio de Janeiro.

A trama teve o melhor desempenho desde a estreia, em 29/07, com recordes de audiência, de 6,7 pontos de média, e share de 10,6%. O pico foi de 7,3 pontos. Com este resultado, garantiu o segundo lugar isolado com mais que o triplo do SBT, que ficou em terceiro lugar, com 2,2 pontos.

Em São Paulo, o capítulo exibido também garantiu o segundo lugar isolado, com média de 5,5 pontos, pico de 6,8 pontos e share de 8,6%. O SBT ficou na terceira posição, com 4,1 pontos.

