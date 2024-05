Gênesis garante recorde de audiência e share, e fica na vice-liderança isolada em São Paulo

Alto contraste

A+

A-

Conheça mais detalhes das sete fases de Gênesis (Arte/R7)

Exibida nesta quarta (08), das 22h09 às 22h45, a novela ‘Gênesis’ alcançou o melhor desempenho do ano e manteve a vice-liderança isolada em São Paulo. Com média de 5,9 pontos e pico de 6,4 pontos, a superprodução da RECORD ficou à frente do SBT, que registrou média de 5 pontos na mesma faixa, enquanto exibia novelas. O share recorde atingiu 10,3%.

Na praça fluminense, o capitulo também venceu o SBT e garantiu a segunda maior audiência do ano, com 4,5 pontos, e recorde de share: 7%. A trama bíblica ainda alcançou pico de 5 pontos. Com o resultado, obteve mais que o dobro do SBT, que ficou na terceira posição com 2 pontos de média.

‘Gênesis’ é baseada no livro bíblico Gênesis e conta a história da criação do mundo, o primeiro homem, Adão, e a primeira mulher, Eva; o grande dilúvio; a Torre de Babel, Jornada de Abraão, chegando até o período de escravidão do povo hebreu, no Egito. A produção é escrita por Camilo Pellegrini, Raphaela Castro e Stephanie Ribeiro, e tem a direção geral e artística de Edgard Miranda.

Todos os capítulos da superprodução estão disponíveis no PlayPlus.com