‘Gênesis’ registra melhor desempenho do ano e consolida o 2º lugar nas principais praças No Rio de Janeiro, a trama marcou mais de 10 pontos de pico Audiências|Do R7 17/10/2024 - 13h00 (Atualizado em 17/10/2024 - 14h53 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Jacó está dividido entre duas irmãs Reprodução/RECORD

Nesta quarta-feira (16), a superprodução Gênesis marcou recorde de audiência e, mais uma vez, manteve a segunda posição isolada em São Paulo e Rio de Janeiro.

Em São Paulo, a trama exibida na faixa das 22h03 às 22h40, alcançou o melhor desempenho ano, com média de 7,1 pontos e participação de 12%. O pico chegou a 8,8 pontos. O SBT, canal na terceira posição, marcou 5,2 pontos no mesmo horário.

No Rio de Janeiro, a novela também foi destaque com o melhor desempenho ano e grande vantagem diante do SBT: a produção registrou 8,1 pontos de média e share de 12,9%, consolidando o segundo lugar isolado. O pico atingiu 10,3 pontos. O canal concorrente ficou em terceiro lugar e obteve média de 3,8 pontos.

Gênesis vai ao ar de segunda a sexta, logo após Força de Mulher, na RECORD.

FONTE: KANTAR IBOPE MEDIA GSP/GRJ