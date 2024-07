‘Hoje em Dia’ bate recorde de audiência em SP e garante segundo lugar isolado No Rio de Janeiro, programa supera a terceira colocada com mais que o triplo de audiência.

Ana Hickmann, Ticiane Pinheiro, Celso Zucatelli e Renata Alves apresentam o programa 'Hoje Em Dia' Edu Moraes

O Hoje em Dia, exibido na manhã desta terça (09), registrou a melhor audiência do ano e, novamente, venceu a concorrência com larga vantagem, consolidando o segundo lugar isolado. A atração, comandada por Celso Zucatelli, Renata Alves e Ticiane Pinheiro, marcou média de 5,9 pontos, na Grande São Paulo, mais que o dobro da terceira colocada, que obteve 2,5 pontos enquanto exibia um programa matinal. No horário das 9h59 às 11h50, também registrou pico de 6,7 pontos e share de 15,2%, segundo dados da Kantar Ibope Media GSP.

E no Rio de Janeiro, o programa também garantiu o segundo lugar absoluto. Com mais que o triplo do SBT, o placar ficou 3,9 x 1,2 ponto. O pico foi de 4,7 pontos com share de 12,1%.

FONTE: KANTAR IBOPE MEDIA GSP E GRJ