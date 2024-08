‘Hoje em Dia’ começa a semana em segundo lugar isolado nas manhãs de São Paulo Atração também segue nesta colocação no RJ, com placar 5 x 1,9 ponto Audiências|Do R7 27/08/2024 - 15h29 (Atualizado em 27/08/2024 - 15h29 ) ‌



Ana Hickmann, Ticiane Pinheiro, Celso Zucatelli e Renata Alves apresentam o programa 'Hoje Em Dia' Edu Moraes/RECORD

O Hoje em Dia começou a semana em segundo lugar isolado nas manhãs de São Paulo e Rio de Janeiro.

Na faixa das 10h às 11h49, o programa, comandado por Celso Zucatelli, Ana Hickmann e Ticiane Pinheiro, registrou, em São Paulo, média de 4 pontos e share de 13,4%, além do pico de 4,6 pontos, ou seja, o dobro do SBT, que ficou com média de 2 pontos, segundo dados da Kantar Ibope Media GSP.

E no Rio de Janeiro, a atração também superou a audiência da terceira colocada (SBT), com uma vantagem ainda maior: placar 5 x 1,9 ponto, consolidando o segundo lugar isolado, com share de 13,6%, segundo dados da Kantar Ibope Media GRJ.

FONTE: KANTAR IBOPE MEDIA GSP E GRJ