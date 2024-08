‘Hoje em Dia’ completa 19 anos e comemora crescimento de 57% no Mercado Nacional Atração conquista marco de mais de 6.600 edições no ar Audiências|Do R7 22/08/2024 - 14h45 (Atualizado em 22/08/2024 - 14h45 ) ‌



'Hoje em Dia' completa 19 anos e comemora crescimento de 57% no Mercado Nacional e 18% na Grande SP Edu Moraes/RECORD

O Hoje em Dia completa 19 anos na grade da RECORD nesta quinta-feira (22), com muito a comemorar. Além de conquistar o marco de 6621 edições no ar desde sua estreia em 2005, a revista eletrônica faz aniversário com a audiência em alta, registrando um aumento de 57% em sua média no Mercado Nacional, em comparação ao seu primeiro ano de exibição, e 18% na Grande São Paulo.

Com este resultado, consolidou a vice-liderança isolada, segundo dados da Kantar Ibope Media (parcial de 2024 até 21/08), com 3,6 pontos de média e share de 12,5% no Painel Nacional de Televisão (PNT), enquanto o SBT teve queda de 76% e marcou média de 1,7 ponto e share de 6,1%.

E na Grande SP, o programa, comandado por Celso Zucatelli, Ana Hickmann, Renata Alves e Ticiane Pinheiro, registrou média de 3,9 pontos e share de 13,2%, contra os 2,2 pontos de média e share de 7,6% do SBT, isso representa 69% a menos na audiência no mesmo período.