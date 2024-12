‘Hoje em Dia’ conquista melhor audiência e também o segundo maior share do ano no Rio Emissora consolidou segundo lugar isolado com placar: 6,1 x 1,3, quase o quíntuplo da concorrente Audiências|Do R7 05/12/2024 - 12h53 (Atualizado em 05/12/2024 - 12h54 ) twitter

'Hoje em Dia' conquista melhor audiência e também o segundo maior share do ano no Rio de Janeiro Edu Moraes/RECORD

Na quarta-feira (4), o Hoje em Dia registrou a melhor audiência do ano e também o segundo maior share no Rio de Janeiro. O programa, comandado por Celso Zucatelli, Renata Alves e Ticiane Pinheiro, também garantiu o segundo lugar isolado com quase o quíntuplo da média do SBT, que ficou em terceiro lugar. Em sua faixa completa, das 10h às 11h49, a atração marcou média de 6,1 pontos, share de 15,9% e pico de 7 pontos, contra apenas 1,3 ponto da concorrente.

FONTE: KANTAR IBOPE MEDIA /GRJ