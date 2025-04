‘Hoje em Dia’ conquista o segundo lugar isolado na manhã desta segunda (21) Atração supera concorrente com placar 5,3 x 3,1 pontos Audiências|Do R7 22/04/2025 - 12h33 (Atualizado em 22/04/2025 - 14h17 ) twitter

Renata Alves, Ticiane Pinheiro, Celso Zucatelli e Ana Hickmann são os apresentadores do 'Hoje em Dia' Edu Moraes/RECORD

O Hoje em Dia desta segunda-feira (21) registrou excelente desempenho de audiência em São Paulo, garantindo o segundo lugar isolado com ampla vantagem sobre a concorrência.

No horário das 10h às 11h49, a atração, comandada por Ana Hickmann, Renata Alves e Ticiane Pinheiro, marcou média de 5,3 pontos, pico de 6,4 pontos e share de 13,9%, de acordo com dados da Kantar Ibope Media. No mesmo período, o SBT ficou em terceiro lugar, com 3,1 pontos.

O programa exibiu os quadros Patrulha do Consumidor e Diário das Celebridades, que também se destacaram ao ocuparem o segundo lugar isolado com folga frente à concorrente terceira colocada.

FONTE: Kantar Ibope Media / Instar Analytics - Base Total Ligados - Dados Domiciliares GSP