'Hoje em Dia' consolida primeiro lugar isolado em Belém O quadro de vídeos curiosos 'Aconteceu no Mundo' marcou 4,3 de média e também se manteve líder em sua faixa Audiências|Do R7 03/12/2024 - 09h17 (Atualizado em 03/12/2024 - 10h02 )

Na última sexta-feira (29), o programa Hoje em Dia obteve a liderança isolada em Belém, na faixa das 10h às 11h49. O programa, que foi apresentado por Celso Zucatelli, Ana Hickmann e Ticiane Pinheiro, marcou 3,9 pontos de média, participação de 16,2% e pico de 4,7 pontos.

Ainda na atração, o quadro Aconteceu no Mundo, que traz imagens impressionantes de fatos que ocorreram em diversos lugares do planeta, exibido das 11h03 às 11h22, registrou 4,3 pontos de média, com share de 17,7% e pico de 4,5 pontos.

O Hoje em Dia vai ao ar de segunda a sexta-feira, com apresentação de Celso Zucatelli, Ana Hickmann, Renata Alves e Ticiane Pinheiro. A direção é de Bruno Gomes e a direção artística de Cesar Barreto.

