'Hoje em Dia' lidera e registra a segunda melhor audiência do ano Programa marcou 4,8 pontos de média e consolidou o segundo lugar isolado com larga vantagem Audiências|Do R7 11/03/2025 - 12h37 (Atualizado em 11/03/2025 - 12h38 )

'Hoje em Dia' lidera e registra a segunda melhor audiência do ano

O Hoje em Dia, exibido na manhã desta segunda-feira, 10 de março, registrou excelente desempenho de audiência, alcançando o primeiro lugar por cinco minutos e garantindo a segunda melhor audiência do ano em São Paulo. No horário das 10h às 11h49, o programa, apresentado por Celso Zucatelli, Ana Hickmann e Ticiane Pinheiro, registrou média de 4,8 pontos, enquanto o SBT ficou com 3 pontos. O programa também marcou pico de 5,8 pontos e share de 16,4%, de acordo com dados da Kantar Ibope Media.

A atração recebeu a participação de Fábio Costa, advogado da família da menina Vitória, que trouxe informações e esclareceu dúvidas sobre o caso. Além disso, o programa também exibiu os quadros Aconteceu no Mundo e Diário das Celebridades.

FONTE: Kantar Ibope Media / Instar Analytics - Base Total Ligados - Dados Domiciliares GSP