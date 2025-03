‘Hoje em Dia’ lidera por 12 minutos, bate recorde de audiência e share do ano em SP Programa também impulsionou o melhor índice na média manhã de 4,5 pontos Audiências|Do R7 18/03/2025 - 11h47 (Atualizado em 18/03/2025 - 11h47 ) twitter

‘Hoje em Dia’ lidera por 12 minutos, bate recorde de audiência e share do ano em SP Edu Moraes/RECORD

O Hoje em Dia começou a semana com a audiência e a participação em alta. Exibido na manhã desta segunda-feira (17), o programa conquistou o melhor índice do ano em São Paulo e consolidou o segundo lugar isolado com mais de dois pontos de vantagem sobre a concorrente terceira colocada.

Na faixa das 10h às 11h49, a atração, comandada por Celso Zucatelli, Ana Hickmann e Ticiane Pinheiro, alcançou média de 5,1 pontos e share de 17,5%, enquanto o SBT marcou 3,0 pontos de média. O programa também registrou pico de 5,8 pontos, segundo dados da Kantar Ibope Media.

Foram ao ar os quadros Patrulha do Consumidor (10h52 às 11h08), Aconteceu no Mundo (11h17 às 11h29) e Diário das Celebridades (11h38 às 11h49) que, mais uma vez, garantiram o segundo lugar isolado em suas respectivas faixas.

Com este excelente resultado, a emissora bateu um novo recorde do ano também em sua média manhã (07h ao meio-dia). Na faixa, a RECORD consolidou 4,5 pontos de média e participação de 17,3%, enquanto o SBT na terceira posição, pontuou 2,4 de média e participação de 9,3%.

FONTE: Kantar Ibope Media / Instar Analytics - Base Total Ligados - Dados Domiciliares GSP